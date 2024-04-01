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В Петербурге 340 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о минировании

В Петербурге мужчину задержали за сообщение о минировании фудмолла

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Петербурге 35-летнего мужчину подозревают в лжеминировании фудмолла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Северо-Западу.

Инцидент произошел на набережной Обводного канала, во время фестиваля. В Росгвардию обратились сотрудники организации и сообщили, что, по словам одного из посетителей, в здании находится взрывоопасный предмет.

В результате из помещения эвакуировали 340 человек.

«При обследовании фудмолла опасных предметов не было обнаружено», – сообщается в публикации.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали сообщившего о минировании мужчину. Его направили в полицию.

До этого в Петербурге эвакуировали торговый центр «Лондон Молл» после сообщения о подозрительном предмете на территории комплекса. По данным местных СМИ, угроза минирования не подтвердилась. При этом правоохранители задержали сообщившего о взрывоопасном предмете мужчину, но он не сказал, где якобы находится бомба.

Ранее в Новосибирске школьница рассылала сообщения о теракте ради шутки.

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