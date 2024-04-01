В Белоруссии запретят ходить по магазинам с животными

Посещение продовольственных магазинов с животными вскоре будет запрещено в Белоруссии. Закон, определяющий, в том числе, эти нормы подписан президентом страны Александром Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

Речь идет о законе «Об ответственном обращении с животными». В сообщении пресс-службы указано, что документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с ними.

В числе прочего закон предусматривает запрет на посещение с животными-компаньонами (кроме собак-поводырей) продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений.

Законом также устанавливаются общие правила обращения с животными, закрепляются повышенные требования к содержанию опасных собак, обязанность питомников чипировать реализуемый приплод, регламентируются правила по созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, запрещено размещение таких объектов в жилых домах.

Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

1 апреля для водителей в России вступили в силу новые правила.

Ранее в России изменили правила перепланировки квартир.