В петербургском медвузе отказались от идеи взимать плату со студентов-прогульщиков

Руководство Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) отказалось от идеи взимать плату со студентов, которые прогуливают занятия. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Не стали принимать этот документ. Приняли решение, что это не нужно», — сообщили в вузе.

По данным пресс-службы СПбГПМУ, ректор вуза Дмитрий Иванов провел встречу с председателем студенческого профкома и заверил, что «никаких документов о платной отработке и пересдаче нет».

В конце марта в СПбГПМУ подтвердили введение нового правила, согласно которому со студентов будут взимать плату за пропуски занятий. Однако распространить такую практику планировалось лишь на случаи прогулов дополнительных факультативов.

Утверждалось также, что положение о дополнительных образовательных услугах еще рассматривается и окончательно не утверждено.

На сайте вуза была опубликована информация о том, что студентам-прогульщикам, желающим сдать зачеты, придется перепосетить занятие, заплатив 850 рублей. Если речь идет о групповом уроке, в котором принимают участие более пяти человек, плата составит 700 рублей с человека. На ситуацию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, призвав Минобразования и прокуратуру провести проверку.

Ранее президент Владимир Путин призвал повысить стипендию для студентов приоритетных направлений.