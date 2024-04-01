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Мужчина с признаками инсульта провел двое суток в коридоре больницы в ожидании помощи

Житель Франции провел двое суток в больничном коридоре в ожидании помощи

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Shutterstock

Во Франции врачи не могли в течение двух суток оказать помощь мужчине, поступившему в больницу с подозрением на инсульт. Об этом пишет La Depeche.

Заметив у себя симптомы инсульта, 40-летний житель Бретани немедленно отправился в ближайший пункт неотложной помощи, но прождал 48 часов в коридоре, прежде чем смог ее получить. Персонал выделил пациенту простыни, но ни подушки, ни одеяла у него так и не появилось. Мужчина рассказал, что когда он проголодался, медики дали ему «два или три куска хлеба».

Пострадавший прибыл в отделение скорой помощи поздно вечером в субботу и покинул его только в понедельник днем. Проведя два дня в тяжелых условиях, он дал интервью французской газете. В разговоре с журналистами мужчина отметил, что не злится на службу скорой помощи или медицинский персонал. Тем не менее он указал на серьезные проблемы во французской системе здравоохранения.

«Команда очень компетентна. Это их призвание, но им нужна помощь! Им не хватает ресурсов, оборудования и помещений», — уверен пострадавший.

Ранее 95-летняя женщина получила ожоги в карельской больнице при странных обстоятельствах.

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