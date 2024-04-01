Китаянка пыталась отравить беременную коллегу, чтобы не работать за нее во время декрета

В Китае женщина хотела отравить свою беременную коллегу, чтобы не работать за нее, пока та будет в декретном отпуске, пишет Asia One.

Как рассказала сама беременная сотрудница, в последнее время она стала замечать, что вода в ее офисной кружке была со странным привкусом. Друзья женщины в шутку выдвинули теорию о том, что ее хотят отравить, но китаянка отнеслась к ситуации весьма серьезно. Будущая мать поставила на своем столе скрытую камеру и узнала, что происходит.

Оказалось, когда она отходила от своего рабочего места, ее коллега подсыпала ей в кружку какой-то порошок. Позже выяснилось, что это был препарат, который мог спровоцировать выкидыш.

Женщина сделала это, так как не хотела работать за свою коллегу, которая собиралась в декретный отпуск. Теперь эти делом занимается полиция.

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