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В подмосковном Хотьково произошел пожар на заводе

В подмосковном Хотьково произошел пожар на территории завода «Электроизолит»

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Московской области в городе Хотьково произошел пожар на территории завода «Электроизолит». Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

«Крупный пожар в подмосковном Хотьково. По предварительной информации, пожар на территории завода «Электроизолит», — говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видны черные клубы дыма над зданием.

В МЧС также прокомментировали информацию о пожаре.

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Сергиев-Посад, город Хотьково, улица Заводская, дом 1», — заявили там.

Отмечается, что к пожаротушению привлекаются три единицы техники и 11 человек.

До этого сообщалось, что открытое горение при крупном пожаре на предприятии «Уралмашзавод» ликвидировано. Возгорание произошло в цеху по производству трансформаторов. В процессе тушения пожарным удалось вынести 20 баллонов с кислородом и четыре баллона с пропаном, тем самым предотвратив их взрыв.

Ранее в Воронеже произошел взрыв в кафе.

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