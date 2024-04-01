«Северсталь» остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на ремонт

«Северсталь» остановит на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.

«Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка», — уточнили на предприятии.

На обновление печи компания намерена потратить 37 млрд рублей, чтобы в дальнейшем обеспечить «надежность и производительность» стратегически важного объекта.

По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, от технического состояния оборудования зависят объемы производства и себестоимость продукции.

В начале марта в Череповце на металлургическом заводе на площадке «Северстали» произошел технологический инцидент в доменном производстве. По словам гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгения Виноградова, один из агрегатов выведен в запланированный ремонт.

Ранее гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ представили одно из крупнейших в мире металлургических предприятий, которое функционирует в Вологодской области — Череповецкий металлургический комбинат, где трудятся 23 тыс. человек.