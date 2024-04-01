Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Северсталь» остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на ремонт

«Северсталь» вложит 37 млрд рублей в капремонт крупнейшей доменной печи ЧерМК

close
100%
Александр Коркка/РИА Новости

«Северсталь» остановит на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.

«Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка», — уточнили на предприятии.

На обновление печи компания намерена потратить 37 млрд рублей, чтобы в дальнейшем обеспечить «надежность и производительность» стратегически важного объекта.

По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, от технического состояния оборудования зависят объемы производства и себестоимость продукции.

В начале марта в Череповце на металлургическом заводе на площадке «Северстали» произошел технологический инцидент в доменном производстве. По словам гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгения Виноградова, один из агрегатов выведен в запланированный ремонт.

Ранее гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ представили одно из крупнейших в мире металлургических предприятий, которое функционирует в Вологодской области — Череповецкий металлургический комбинат, где трудятся 23 тыс. человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами