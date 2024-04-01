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Российский военный выстрелил в посетителя ночного клуба, который заступился за девушку

В Кемерове участник СВО расстрелял мужчину из-за конфликта в ночном клубе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Участник СВО убил мужчину из-за случайного конфликта в кемеровском ночном клубе. Об этом говорится в сообществе «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».

Конфликт, закончившийся убийством, произошел ранним утром на территории ночного клуба на проспекте Ленина в Кемерове. По словам очевидцев, зачинщиком потасовки оказался молодой человек, вернувшийся из зоны боевых действий. Он подрался с незнакомцем, который встал на защиту девушки, а затем вооружился пистолетом, который лежал у него в автомобиле. Злоумышленник сбил пострадавшего с ног, сел на него и произвел несколько выстрелов в упор.

Как позже сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области — Кузбассу, в убийстве 27-летнего мужчины подозревается 22-летний местный житель. Он пытался скрыться с места происшествия и избавиться от орудия преступления, но был задержан. Против него возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Сейчас следователи допрашивают свидетелей инцидента. Информацию о том, что стрелок принимал участие в специальной военной операции, следственный комитет не подтвердил и не опроверг.

Ранее участник СВО убил бывшую жену, пока ехала полиция.

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