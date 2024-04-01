Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал вредным экспериментом ледяные ванны Дурова

Врач Мелехин: закаливание может навредить неподготовленному человеку

close
100%
Телеграм-канал «Du Rove's Channel»

Закаливание может навредить неподготовленному человеку, поэтому не стоит повторять эксперименты Павла Дурова. Об этом в беседе с НСН заявил врач спортивной медицины Илья Мелехин, комментируя видеозапись, на которой основатель Telegram погружается в ванну со льдом.

«Если Дуров на самом деле это делает, это уже такие «трудности перевода». Основной части людей таким заниматься не стоит. Помочь утром может обычная зарядка, как в советское время — руки в стороны, приседания, растяжки, ходьба на месте. Никто ничего лучше этого не придумал», — посоветовал врач.

Он добавил, что подобный экстрим может навредить, поскольку с возрастом организм накапливает определенные заболевания.

Накануне Дуров опубликовал видеоролик, в котором по шею погружается в ванную до верха наполненной водой и кусками льда. В опубликованном клипе бизнесмен медленно садится в ванную в штанах. Несмотря на холод окутывающий его обнаженный торс, на лице основателя мессенджера не дрогнул ни один мускул. При этом в один из моментов Дуров закрывает глаза, что, кажется, позволяет ему совладать с эмоциями.

Ранее Telegram запустил монетизацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами