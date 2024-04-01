Врач назвал вредным экспериментом ледяные ванны Дурова

Закаливание может навредить неподготовленному человеку, поэтому не стоит повторять эксперименты Павла Дурова. Об этом в беседе с НСН заявил врач спортивной медицины Илья Мелехин, комментируя видеозапись, на которой основатель Telegram погружается в ванну со льдом.

«Если Дуров на самом деле это делает, это уже такие «трудности перевода». Основной части людей таким заниматься не стоит. Помочь утром может обычная зарядка, как в советское время — руки в стороны, приседания, растяжки, ходьба на месте. Никто ничего лучше этого не придумал», — посоветовал врач.

Он добавил, что подобный экстрим может навредить, поскольку с возрастом организм накапливает определенные заболевания.

Накануне Дуров опубликовал видеоролик, в котором по шею погружается в ванную до верха наполненной водой и кусками льда. В опубликованном клипе бизнесмен медленно садится в ванную в штанах. Несмотря на холод окутывающий его обнаженный торс, на лице основателя мессенджера не дрогнул ни один мускул. При этом в один из моментов Дуров закрывает глаза, что, кажется, позволяет ему совладать с эмоциями.

Ранее Telegram запустил монетизацию.