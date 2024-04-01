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Редактору «Радио Свобода»* продлили арест по делу об иноагентах

ТАСС: суд в Казани продлил арест редактору «Радио Свобода» Алсу Курмашевой

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Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Редактору радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашевой продлили срок заключения под стражей по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Курмашевой на два месяца, <…> до 5 июня 2024 года», — говорится в постановлении.

Журналистка была задержана в июле 2023 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за отказ регистрироваться иностранным агентом. Ее арестовали.

Курмашева является гражданкой США и России. Журналистка постоянно проживала в Праге до мая 2023 года, в Россию она приехала из-за «неотложной семейной необходимости». 2 июня Курмашеву задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в РФ в ожидании возвращения документов, пока ее вновь не задержали в октябре.

В феврале девушке продлили арест до 5 апреля.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Курмашевой.

*  организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной
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