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В ЛНР подорвался автомобиль, погиб местный чиновник Чайка

В Старобельске ЛНР в результате взрыва автомобиля погиб замглавы ЦООО Чайка

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Телеграм-канал «Оперативный Информ»

В городе Старобельске Луганской народной республики взорвался автомобиль, в результате погиб заместитель руководителя «Центра по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка. Об этом сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем Telegram-канале.

По его словам, взрыв произошел в 13:30 (совпадает с мск) возле Старобельского факультета ФГБОУ ВО «ЛГПУ».

«В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Чайка Валерий Григорьевич», — написал Чернев.

Он добавил, что на месте происшествия работают спецслужбы, выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого глава СБУ Василий Малюк неофициально признал ответственность СБУ за убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского.

Ранее сообщалось, что ФСБ получила данные об организаторах терактов в России.

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