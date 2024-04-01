В ЛНР подорвался автомобиль, погиб местный чиновник Чайка

В городе Старобельске Луганской народной республики взорвался автомобиль, в результате погиб заместитель руководителя «Центра по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка. Об этом сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем Telegram-канале.

По его словам, взрыв произошел в 13:30 (совпадает с мск) возле Старобельского факультета ФГБОУ ВО «ЛГПУ».

«В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Чайка Валерий Григорьевич», — написал Чернев.

Он добавил, что на месте происшествия работают спецслужбы, выясняют обстоятельства произошедшего.

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