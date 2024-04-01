Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Казахстана дал рекомендацию своим гражданам во время пребывания в РФ

МИД Казахстана рекомендовал находящимся в РФ гражданам носить с собой документы

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Граждане Казахстана во время пребывания в России должны иметь при себе все необходимые документы на случай, если их попросят предъявить сотрудники правоохранительных органов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

«Нашим гражданам лучше иметь при себе необходимые документы и (справки. — «Газета.Ru») о цели пребывания в той или иной стране», — заявил Смадияров.

По его словам, любое государство, на территории которого происходит масштабный теракт, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности.

«Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют — это норма», — отметил представитель МИДа.

До этого сообщалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана задержал подозреваемого в подготовке теракта. Местного жителя задержали в городе Актау. В ведомстве уточнили, что он исповедует радикальную религиозную идеологию.

Ранее в Казахстане активиста задержали за оскорбление российского президента Владимира Путина.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами