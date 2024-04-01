Диетолог перечислила продукты, необходимые для разбивания тромбов

Виноград, гранаты и лимоны помогут не допустить склеивания тромбоцитов между собой, рассказала Pravda.Ru диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

По ее словам, возникновение тромбов в сосудах может спровоцировать развитие инфаркта и инсульта.

«В винограде содержится ресвератрол — антиоксидант, который разбивает тромбы и он очень хорош для вен, в том числе виноградная косточка. Гранаты, которые тоже обладают антиоксидантным действием. Лимон я бы тоже назвала, потому что обладает закислительным действием, который тоже разжижает кровь», — отметила эксперт.

Помимо этого, антикоагулянтным действием также обладают киви и миндаль, продолжила Сюракшина. Для профилактики тромбоза она также рекомендует пить достаточное количество чистой воды.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что сладкие напитки (газировки всех видов и пакетированные соки и морсы), соленые напитки (рассолы) и алкоголь всех видов могут привести к тромбообразованию. Что касается еды, то способствуют сгущению крови ливерная продукция (печень, почки, сердце), отмечал эксперт.

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