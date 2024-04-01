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Девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать до школы, и устроил ДТП с полицией

Complex: 9-летний устроил ДТП с полицией, когда ехал в школу на автомобиле матери

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Idris Solomon/Reuters

В США девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать на ней в школу, и устроил ДТП с полицейскими, пишет Complex.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Калифорнии. Сын взял без спроса ключи от автомобиля матери, пока женщина была в ванной, сел за руль и уехал в школу. Полицейский Терри Данн, находившийся на дежурстве, заметил управляющего транспортным средством ребенка и поехал за ним.

Однако устраивать погоню не пришлось, школьник сам въехал в патрульную машину. После этого ребенок вышел из автомобиля и попросил у полицейского прощения, объяснив, что ехал в школу. Терри выслушал мальчика буквально с открытым ртом и уже не знал, чему удивляться.

«Я даже не был готов предположить, что еще могло произойти в тот момент», — поделился Данн.

Полицейский отобрал у ребенка ключи и позвонил его матери, чтобы сообщить о случившемся. Кажется, больше всех переживала бабушка школьника, рассказав, что внук отличается своенравным характером.

Ранее в США 11-летняя школьница и ее младший брат угнали машину матери и уехали за 300 км от дома.

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