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Украинский военком решил уйти на фронт после публикации интимного видео

На Украине военком уйдет на фронт после интимного видео на рабочем месте

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич написал рапорт о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как в интернет попало видео интимного содержания с его участием. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Запад».

В сети была размещена видеозапись, на которой 36-летний подполковник ВСУ Александр Ярмошевич на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола. Узнав о случившемся, военком принял решение уйти на фронт.

«Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей», — отмечается в сообщении одного из Telegram-каналов ВСУ.

В итоге командование подписало приказ о переводе Ярмошевича на новое место службы. При этом у руководства нет претензий к военному.

В настоящее время выясняются обстоятельства установки записывающих устройств в помещении военкомата, добавили в ВСУ.

До этого на Украине неизвестный бросил коктейли Молотова в военкомат в Светловодске.

Ранее житель Украины напал с ножом на военкомов.

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