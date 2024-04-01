Украинский военком решил уйти на фронт после публикации интимного видео

Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич написал рапорт о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как в интернет попало видео интимного содержания с его участием. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Запад».

В сети была размещена видеозапись, на которой 36-летний подполковник ВСУ Александр Ярмошевич на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола. Узнав о случившемся, военком принял решение уйти на фронт.

«Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей», — отмечается в сообщении одного из Telegram-каналов ВСУ.

В итоге командование подписало приказ о переводе Ярмошевича на новое место службы. При этом у руководства нет претензий к военному.

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