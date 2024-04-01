Задержанным в Таджикистане по делу «Крокуса» пока не предъявили обвинения

Допрос задержанных в таджикистанской столице Душанбе подозреваемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» все еще продолжается, обвинения им пока не предъявили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

29 марта ряд СМИ сообщили, что в Таджикистане задержали девять человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация запрещена в России) и предполагаемыми террористами из «Крокуса». Личности задержанных неизвестны. Кроме того, местные журналисты сообщили о пропаже всех родственников одного из подозреваемых в теракте, задержанного в России.

Отмечалось, что задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны. Им помогали российские силовики, находящиеся в Душанбе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что Россия обсудит с Таджикистаном проблему вербовки мигрантов экстремистами.