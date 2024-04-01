Профессор рассказала, как смех влияет на здоровье людей

Смех способен продлить жизнь человека, а также снизить риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Ольга Ткачева.

По ее словам, во время смеха вырабатываются серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые могут снизить выраженность боли, создать ощущение благополучия и вызвать чувство радости. У людей, которые часто смеются, также снижается восприимчивость к инфекционным заболеваниям и активизируется память.

«Лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Поэтому эмоционально окрашенная информация лучше запоминается», — пояснила Ткачева.

При смехе у людей также активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов, поэтому его можно использовать как часть общеукрепляющих упражнений, заключила эксперт.

Невролог Центра молекулярной диагностики «CMD Обнинск» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин до этого говорил, что беспричинный неконтролируемый смех может предшествовать инсульту или появиться при деменции.

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