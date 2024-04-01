Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор рассказала, как смех влияет на здоровье людей

Профессор Ткачева: смех может продлевать жизнь людей

close
100%
pexels.com

Смех способен продлить жизнь человека, а также снизить риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Ольга Ткачева.

По ее словам, во время смеха вырабатываются серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые могут снизить выраженность боли, создать ощущение благополучия и вызвать чувство радости. У людей, которые часто смеются, также снижается восприимчивость к инфекционным заболеваниям и активизируется память.

«Лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Поэтому эмоционально окрашенная информация лучше запоминается», — пояснила Ткачева.

При смехе у людей также активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов, поэтому его можно использовать как часть общеукрепляющих упражнений, заключила эксперт.

Невролог Центра молекулярной диагностики «CMD Обнинск» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин до этого говорил, что беспричинный неконтролируемый смех может предшествовать инсульту или появиться при деменции.

Ранее россиянам рассказали, чем отличается иммунитет у оптимистов и пессимистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами