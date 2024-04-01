Мэр Харькова назвал необходимую на восстановление города сумму

Атаки Вооруженных сил РФ нанесли Харькову ущерб на сумму $10 миллиардов, заявил мэр украинского города Игорь Терехов. Такую оценку он привел в интервью изданию «Лига».

«Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ… Чтобы отстроить все…, нужно уже более 10 миллиардов долларов», — сказал Терехов.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен один из самых массированных ударов с начала специальной военной операции. Армия России атаковала девять украинских регионов 63 беспилотниками и 88 ракетами. В итоге оказались повреждены гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области. Харьков почти полностью был обесточен. В последующие дни удары по энергообъектам Украины продолжились.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура города разрушена. По его словам, в данный момент ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.

Ранее в подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов.