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Мэр Харькова назвал необходимую на восстановление города сумму

Мэр Терехов: на восстановление Харькова нужно более $10 млрд

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Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

Атаки Вооруженных сил РФ нанесли Харькову ущерб на сумму $10 миллиардов, заявил мэр украинского города Игорь Терехов. Такую оценку он привел в интервью изданию «Лига».

«Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ… Чтобы отстроить все…, нужно уже более 10 миллиардов долларов», — сказал Терехов.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен один из самых массированных ударов с начала специальной военной операции. Армия России атаковала девять украинских регионов 63 беспилотниками и 88 ракетами. В итоге оказались повреждены гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области. Харьков почти полностью был обесточен. В последующие дни удары по энергообъектам Украины продолжились.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура города разрушена. По его словам, в данный момент ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.

Ранее в подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов.

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