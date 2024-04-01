Открытое горение в цехе «Уралмашзавода» ликвидировано

Открытое горение при крупном пожаре на предприятии «Уралмашзавод» ликвидировано. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Уточняется, что возгорание случилось в цеху по производству трансформаторов. В процессе тушения пожарным удалось вынести 20 баллонов с кислородом и четыре баллона с пропаном, тем самым предотвратив их взрыв.

По обновленной информации, площадь пожара составила 4500 квадратных метров. На 300 квадратных метрах обрушилась кровля. На данный момент сведений о пострадавших нет, из горящего здания самостоятельно вышли на улицу 15 человек.

Специалисты МЧС следят за обстановкой с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе, превышения уровня их концентрации не зафиксировано.

1 апреля в Екатеринбурге загорелся цех «Уралмашзавода». К ликвидации привлечены 52 специалиста и 17 единиц техники.

Ранее в Воронеже произошел взрыв в кафе.