В Госдуме подготовили меры наказания за участие в нежелательных организациях

Законопроекты об административной и уголовной ответственности за участие в деятельности иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными, будут внесены в Госдуму (ГД) в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам Пискарева, соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ получили положительный отзыв правительства, а поправки в УК РФ были поддержаны Верховным Судом РФ.

В феврале на сайте Госдумы был опубликован законопроект, согласно которому гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в Россию, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в РФ нежелательной.

12 февраля в Госдуму был внесен законопроект о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов.

До этого сообщалось о рассмотрении законопроекта, по которому банки будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным компаниям с государственным участием, признанным нежелательными.

Ранее Минюст РФ расширил перечень нежелательных организаций.