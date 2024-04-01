В Амурской области задержали двух человек в связи с ЧП на руднике «Пионер»

В Амурской области задержали заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами регионального управления Ростехнадзора по подозрению в халатности (ст. 293 УК РФ), их работа имеет отношение к обвалившемуся руднику «Пионер». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах по итогам плановых проверок работы рудника не заявили о грубых нарушениях законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Отмечается, что «в результате недобросовестного и небрежного отношения» к своим полномочиям чиновники не пресекли нарушения, в том числе по вопросу об административном приостановлении деятельности рудника. Следствие утверждает, что это привело к тому, что работа по обслуживанию промышленного объекта осуществлялась с грубыми нарушениями.

В ведомстве уточнили, что, помимо дела о халатности, продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения требований безопасности при ведении работ. Обвинение предъявлено управляющему директору рудника, он заключен под стражу.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

При этом разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Однако, по мнению спасателей, вода могла обойти места, где находятся пострадавшие горняки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее коллектив «Пионера» выразил соболезнования родным остающихся под землей горняков.