ФСБ: один из пойманных в Дагестане боевиков возил оружие террористам из «Крокуса»

Один из трех задержанных за подготовку к теракту в Каспийске признался на допросе, что привозил оружие боевикам, устроившим бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает RT, которое опубликовало предоставленные ФСБ кадры допроса.

«Я возил им оружие <...> Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — сказал мужчина.

Кроме того, он заявил, что обеспечивал боевиков из «Крокуса» финансово.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Силовые органы России предполагают, что в деле о «Крокусе» может быть украинский след. В МИД РФ пообещали направить Киеву соответствующую досудебную ноту, если эта информация подтвердится.

Ранее в Таджикистане допросили соседей фигуранта дела о теракте в «Крокусе».