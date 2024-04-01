Россиянам рассказали, как вступить в наследство без завещания

Россияне могут вступить в наследство и получить право на наследование квартиры, дома, автомобиля или других ценных активов без завещания. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, для этого прежде всего нужно обратиться в нотариальную контору и принести с собой паспорт наследника, оригинал свидетельства об утрате наследодателя, документ, подтверждающий родство с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и так далее), а также справку с последнего места жительства родственника. После этого нужно обратиться в соответствующую организацию для проведения рыночной, кадастровой или инвентаризационной оценки имущества.

«Необходимо оплатить госпошлину, чей размер зависит от стоимости оцененного имущества и составляет 0,3%, но не более 100 тыс. рублей для наследников 1 и 2 очереди и 0,6%, но не более 1 млн рублей для более дальних наследников», — отметил Палюлин.

Специалист уточнил, что наследникам нужно будет повторно обратиться к нотариусу через полгода, чтобы он выдал свидетельство, подтверждающее право на наследство.

20 марта сообщалось, что нотариусов могут обязать проверять каждую сделку, которая касается наследства. Правительство поддержало соответствующие поправки в законодательство.

Ранее был назван размер полученного матерью Майкла Джексона наследства.