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На Кубани две голые девушки танцевали посреди дороги

В Краснодаре две голые девушки устроили танцы напротив клуба

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В Краснодаре две местные жительницы разделись на дороге напротив клуба. Видеозапись танцев в обнаженном виде опубликовал Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Суворова рядом с ночным клубом «Центральная база». На кадрах одна из девушек абсолютно голая выходит из автомобиля на дорогу и начинает позировать рядом с проезжающими мимо машинами. Другая девушка стоит обнаженная по пояс (в одних трусах) и смеется. Запись делает мужчина, голос которого слышен за кадром.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что проводят проверку по факту нарушения общественного порядка в городе. Нарушительниц уже ищут.

«За допущенные действия девушкам грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток», — рассказали в правоохранители.

Ранее в Ленобласти голый мужчина напал на прохожую посреди улицы.

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