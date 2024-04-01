Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поручил в том числе сократить число домашних заданий и убрать лишние контрольные работы.

Также Путин поручил Минпросвещения проработать идею включения темы цифровой гигиены в уроки школьной информатики. Также президент заявил, что люди пользуются интернетом для поиска данных, поскольку им лень углубляться в изучение отдельных вопросов. По его мнению, легкость получения информации в сети снижает мотивацию к чтению и глубокому изучению чего-то нового.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о своем решении обратиться к Владимиру Путину с просьбой сохранить предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школьной программе, несмотря на решение министерства просвещения.

Ранее Владимир Путин поручил правительству заняться отечественными игровыми консолями.