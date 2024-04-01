Четырехлетний мальчик посмотрел кино и воткнул ножницы в голову старшей сестры

В Таиланде четырехлетний мальчик нанес серьезную травму девятилетней сестре, мальчик ударил ее ножницами во дворе дома. Об этом сообщает портал AsiaOne.

На юго-востоке Таиланда мальчик решил повторить сцену, увиденную в фильме, и воткнул ножницы в голову старшей сестры. Дети играли во дворе дома под присмотром няни, когда мальчик неожиданно схватил ножницы и нанес сестре удар.

Одно из лезвий воткнулось в голову девочки, на помощь ей пришел дедушка, который находился в доме, пенсионер не смог самостоятельно вытащить ножницы из головы внучки.

Пострадавшую госпитализировали, врачи установили, что ножницы погрузились в череп на два с половиной сантиметра и едва не задели нерв. Несколько дней девочка провела в больнице и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее подросток воткнул нож в живот сверстнику во время конфликта в школе.