Россиянам объяснили, чем чревато длительное пребывание в туалете

Длительное пребывание в туалете является частой причиной возникновения геморроя. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-колопроктолог клиники «Евроонко» Сергей Родимов. Он отметил, что, согласно статистическим данным, это заболевание диагностируется у 145 человек на 1 тысячу взрослого населения.

«Зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана. При расспросе пациентов они все признаются, что пользуются гаджетами во время дефекации, что растягивает процесс на 20-25 минут. Этот фактор является весомым в развитии геморроя», — сказал специалист.

Он добавил, что острый тромбоз в более чем половине случаев вызван именно длительным нахождением в туалете.

Также Родимов перечислил правила, соблюдая которые, можно избежать геморроя. В первую очередь, по его словам, поход в туалет не должен занимать более трех минут. Кроме того, он посоветовал употреблять достаточное количество клетчатки — 15–20 граммов в сутки.

Врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Павел Плетнер до этого назвал причины возникновения геморроя. По его словам, к заболеванию приводит в основном малоподвижный образ жизни, а у жителей деревень, напротив, тяжелые физические нагрузки с раннего возраста. Риск также повышают беременность, роды, занятия спортом, злоупотребление слабительными средствами. Есть некоторая связь с болезнями печени, отметил врач.

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