Россиянка избила сотрудницу, чтобы не отдавать ей зарплату

В Хабаровске две женщины подрались посреди проезжей части. Инцидент попал на камеры наблюдения одного из расположенных рядом зданий, позже его опубликовал Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

По данным канала, владелица магазина одежды в ТЦ «Энерго-Плаза» набросилась на свою сотрудницу. Все произошло 30 марта у дома 29 на улице профессора Даниловского. На кадрах видно, как на дороге одна женщина набрасывается на другую и таскает ее за волосы посреди дороги. В это время машина, движущаяся по улице, объезжает дерущихся женщин. Причиной потасовки якобы стало то, что владелица бизнеса не хотела отдавать работнице магазина зарплату.

Информации от официальных органов не поступало. Также неизвестно, получила ли пострадавшая хабаровчанка повреждения.

Ранее тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать алкоголь.