На севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку

В Туруханском районе Красноярского края вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент случился в 14:00 по местному времени (10:00 мск). Вертолет внепланово приземлился по технической причине. На борту судна находилось три члена экипажа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

До этого самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. По информации транспортной прокураты, самолет DHC 8-400 авиакомпании «Аврора», вылетевший в китайских город Харбин, через 40 минут вынужденно вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего с воздушным судном. В рамках проверочных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке самолета к вылету.

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