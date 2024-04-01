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Шеремет счел железную дорогу в Крым фобией Киева

Депутат Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы фобией Украины

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Строительство новой железной дороги на Крымский полуостров через недавно присоединившиеся к РФ регионы — это фобия украинских властей. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие как строительство новой железной дороги в Крым, — это фобия и мания», — отметил парламентарий.

Депутат обратил внимание, что украинским властям не удастся уйти от ответственности за все угрозы и диверсии на территории России.

Накануне глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал серьезной проблемой восстановление железнодорожного сообщения Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. Он подчеркнул, что «справится» с сухопутным участком железной дороги, так как уже имеет подобный опыт.

До этого Шеремет заявил, что передача ATACMS Киеву Западом сыграет с Украиной злую шутку, поскольку ВС РФ смогут применить «разрушительное оружие» в целях защиты.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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