Россия обратится в международные суды по требованиям к Украине из-за терактов

Россия собирается обратиться в международные суды после направления Украине требований по выдаче террористов. Об этом в эфире «Первого канала» рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры», — сообщила дипломат.

Захарова уточнила, что направленные Киеву требования содержали досудебные претензии — их передали по официальным каналам. В МИД РФ пообещали информировать население о дальнейших шагах по этому вопросу.

31 марта МИД РФ заявил, что следователи обнаружили украинский след в ряде терактов. Речь идет о покушениях на Дарью Дугину, Владлена Татарского, Захара Прилепина, а также об атаке на «Крокус Сити Холл» и подрыве Крымского моста.

В соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка.

Ранее в МИД РФ раскрыли детали передачи Киеву ноты по антитеррору.