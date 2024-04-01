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Психолог объяснила, влияет ли возраст на восприятие первоапрельских розыгрышей

Психолог Солдатенкова: возраст только косвенно влияет на восприятие розыгрышей

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Возраст человека косвенно влияет на то, как люди воспринимают первоапрельские розыгрыши и шутки. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук Марина Солдатенкова.

По ее словам, от данного показателя может зависеть то, как человек воспринимает юмор.

«Например, взрослые люди уже легко различают юмор и сарказм, а дети не понимают сарказм и понимают только юмор, и то не все. То есть все, что связано с возрастными границами, больше к восприятию относится. Ну и влияет, конечно, личность», — уточнила Солдатенкова.

Психолог отметила, что в некоторых случаях оправиться от плохого розыгрыша может быть трудно как детям, так и взрослым. Она уточнила, что речь идет о шутках, которые выстраиваются на слабых местах человека.

«Вот, например, человек боится пауков. И неважно тогда, в каком возрасте будет триггерить этот страх. То есть и ребенку, и взрослому будет очень тяжело от этого избавиться, если в шутке будет этот триггер», — объяснила она.

Американские психологи из Оклахомского университета до этого выяснили, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна.

Ранее психолог назвала тесты для определения уровня усталости.

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