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Удален Telegram-канал, который мог собирать деньги для напавших на «Крокус»

РИА Новости: удален Telegram-канал, который мог собирать деньги для террористов

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Удален Telegram-канал, собиравший деньги, которые, предположительно, могли быть направлены исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его вел человек с ником Mavlavi_56, который также был администратором канала «Голос Хорасана», через который проводилась вербовка обвиняемых в теракте.

Как пишет РИА Новости, этот пользователь 18 марта и дважды 20 марта разместил пост с призывом собрать средства на помощь «пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров». В нем было указан адрес того самого кошелька на платформе Tronscan.

30 марта агентство писало, что 22 марта, в день совершения теракта, на этот кошелек приходили и практически сразу уходили токены на общую сумму $2525 (около 232 тыс. рублей). Из опубликованных кадров допроса арестованного по подозрению в теракте Фаридуна Шамсиддина известно, что за совершение преступления преступникам обещали вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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