Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег

Племянник Назарбаева Сатыбалдыулы полностью признал вину в отмывании денег

close
100%
nb.kz

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в незаконной легализации средств, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении верховного суда республики.

«Предъявленное обвинение подсудимый признал в полном объеме», — рассказали представители инстанции.

Отмечается, что адвокат Сатыбалдыулы ходатайствовал о процессуальном соглашении, предполагающим сделку с признанием вины и возвращением незаконно приобретенных активов. Для решения этого вопроса суд отложил заседание на неопределенный срок.

31 мая 2023 года агентство по противодействию коррупции в Казахстане сообщало, что правоохранительные органы страны вернули в бюджет республики средства на сумму более 464 млрд тенге (более $1 млрд), связанные с делом Сатыбалдыулы.

Ранее другого племянника Назарбаева приговорили к условному сроку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами