Семьи погибших на руднике «Пионер» получат единовременную выплату от предприятия

Семьи погибших на руднике «Пионер» горняков получат выплату в размере годового заработка. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Покровский рудник», передает ТАСС.

«Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия», — заявили в компании.

Уточняется, что выплаты начинаются с 1 апреля.

До этого было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области.

31 марта сообщалось, что специалисты обнаружили воду в пятой и шестой разведочных скважинах на руднике.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

При этом разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Камчатке мужчину спасли из-под завала на руднике.