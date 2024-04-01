Семьи погибших на руднике «Пионер» получат единовременную выплату от предприятия

Семьи погибших на руднике «Пионер» горняков получат выплату в размере годового заработка. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Покровский рудник», передает ТАСС.
«Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия», — заявили в компании.
Уточняется, что выплаты начинаются с 1 апреля.
До этого было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области.
31 марта сообщалось, что специалисты обнаружили воду в пятой и шестой разведочных скважинах на руднике.
18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.
При этом разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее на Камчатке мужчину спасли из-под завала на руднике.