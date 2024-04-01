Во Владимирской области похитили и подожгли подростка

Во Владимирской области Следственное управление СК РФ задержало троих подростков, которые похитили, избили и подожгли сверстника. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 16 марта в поселке Никологоры. Трое знакомых пришли в дом к 17-летнему знакомому и позвали его на улицу. Затем подростка усадили в машину. По словам матери потерпевшего, ее сына вывезли в безлюдное место, где его избили битами, обливали горючей жидкостью и поджигали. Женщина утверждает, что агрессоры в этот момент находились в состоянии опьянения.

Свидетелем случившегося случайно стал другой несовершеннолетний житель поселка. Он рассказал об этом матери, а та вызвала полицию. Участковый Алексей Клочанюк быстро установил автомобиль, на котором подростки везли потерпевшего, и устроил погоню. Злоумышленники покинули авто. В багажнике полицейский нашел подростка, истекающего кровью.

Юношу доставили сначала в больницу Кирова, затем перевели в медучреждение Владимира. Ему диагностировали ожоги второй степени, сотрясение мозга и множественные травмы.

Правоохранители задержали троих подозреваемых в преступлении. Ими оказались двое подростков и молодой мужчина 19 лет. По версии следователей, мотивом для совершения похищения с последующим избиением стала личная неприязнь к знакомому. Подозреваемых арестовали на два месяца.

Мать потерпевшего отметила, что родители агрессоров «не извинились и не предложили помощь».

«Ходят по поселку с гордо поднятой головой. Наняли адвокатов, которые пытаются перевести этих отморозков из СИЗО под домашний арест», — посетовала женщина.

Ранее в Псковской области подросток облил бензином и поджег собутыльника матери.