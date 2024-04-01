Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве сотрудник ПВЗ Ozon изнасиловал девочку, которая пришла за заказом

Shot: в Москве сотрудника пункта выдачи Ozon обвинили в изнасиловании ребенка

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сотрудника пункта выдачи Ozon в Южном Тушино задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, мужчина напал на ребенка на рабочем месте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов Ozon, 16-летняя школьница пришла за покупкой и подверглась изнасилованию. Пострадавшая смогла сбежать и рассказала матери, что сотрудник ПВЗ надругался над ней в помещении пункта выдачи, женщина обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан 24-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Как установили следователи, подозреваемый уже имел проблемы с законом и был судим несколько лет назад. Работнику пункта выдачи грозит до 20 лет лишения свободы.

25 марта в Петербурге задержали мужчину, который надругался над 12-летней девочкой, мужчина заманил ребенка в подъезд жилого дома и изнасиловал.

Ранее в Петербурге полицейского задержали за неоднократный секс с 15-летней школьницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами