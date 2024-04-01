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В Ростовской области задержали потенциального террориста

ФСБ: в Ростовской области задержали мужчину, планировавшего диверсию

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Кадр из видео/ФСБ РФ

В Ростовской области задержан мужчина, заявивший о готовности совершить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Как заявили в ведомстве, находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах.

«Подозреваемый задержан», — уточняется в сообщении.

До этого в правоохранительных органах Дагестана заявляли, что двое из трех задержанных в республике по подозрению в подготовке теракта являются выходцами из Средней Азии.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее в НАК сообщили, что в ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в планировании террористических преступлений.

Ранее следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокусом».

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