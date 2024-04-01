Из Белгородской области вывезли в другие регионы РФ более 6 тыс. детей

Более 6 тыс. детей из обстреливаемых районов Белгородской области выехали в другие регионы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что детей распределили по 30 российским регионам. За одни лишь выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли белгородских детей.

Гладков добавил, что 31 марта властям региона поступило 19 обращений от родителей. Он заверил, что созвонился по каждому обращению с губернаторами других регионов. Он сообщил, что для родителей создадут колл-центр.

До этого Гладков сообщал об атаке Вооруженных сил Украины легкового автомобиля, который в тот момент ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Он пояснил, что инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

Ранее белгородские власти сообщили, что перечислят выплаты пострадавшим от ВСУ сельхозпроизводителям.