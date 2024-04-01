Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из Белгородской области вывезли в другие регионы РФ более 6 тыс. детей

Гладков: более 6 тыс. детей из Белгородской области вывезли в 30 регионов РФ

Более 6 тыс. детей из обстреливаемых районов Белгородской области выехали в другие регионы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что детей распределили по 30 российским регионам. За одни лишь выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли белгородских детей.

Гладков добавил, что 31 марта властям региона поступило 19 обращений от родителей. Он заверил, что созвонился по каждому обращению с губернаторами других регионов. Он сообщил, что для родителей создадут колл-центр.

До этого Гладков сообщал об атаке Вооруженных сил Украины легкового автомобиля, который в тот момент ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Он пояснил, что инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

Ранее белгородские власти сообщили, что перечислят выплаты пострадавшим от ВСУ сельхозпроизводителям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами