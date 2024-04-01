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В «Гранели» подтвердили, что в отношении владельца компании идет следствие

«Гранель»: в отношении владельца компании проводят следственные мероприятия

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Компания-застройщик «Гранель» официально подтвердила, что в отношении ее владельца Ильшата Нигматуллина проводят следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу девелопера.

«Компания ознакомлена с информацией. Ведутся следственные мероприятия. В этой связи подробные комментарии мы дать не можем», — рассказал журналистам представитель «Гранели».

1 апреля «Ведомости» сообщили, что Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере. По информации четырех источников издания, в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Бывший сотрудник «Гранели» рассказал, что владелец и отдельные топ-менеджеры компании «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы (ФНС)», после чего и появилось уголовное дело. Это подтвердил знакомый с ходом расследования источник газеты, отмечая, что к «Гранели» возникали вопросы по части уплаты налогов.

Ранее по подозрению в получении взятки задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова.

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