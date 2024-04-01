Российского военного, самовольно оставившего службу, отправили в колонию

В Омске гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному, которого обвиняли в использовании поддельного водительского удостоверения, а также самовольном оставлении части. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина, проходящий служу по мобилизации, через интернет приобрел поддельное водительское удостоверение и использовал его для управления авто. Обман вскрылся когда военного остановил инспектор ДПС, после чего недействительный документ изъяли.

Также военного осудили за самовольное оставление части. Мужчина совершил преступления впервые и в содеянном раскаялся.

При назначении наказания суд учел, что до призывал на службу по мобилизации и во время службы мужчину характеризовали положительно. Также он участвовал в специальной военной операции, в ходе которой получил ранение. Было учтено, что у военного на иждивении находится малолетний ребенок.

Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также омич обязан выплатить штраф размером 30 тыс. рублей.

Ранее в Абакане суд вынес приговор военному, который скрывался от службы несколько месяцев.