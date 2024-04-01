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Высшая коллегия судей рекомендовала нового председателя Верховного суда

ВККС единогласно рекомендовала Ирину Подносову на пост главы Верховного суда РФ

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Верховный суд РФ

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя Верховного суда (ВС) Ирину Подносову, которая возглавляет судебную коллегию по экономическим спорам ВС. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято единогласно по итогам заседания.

Как отмечает агентство, она единственная подала документы на эту должность.

Теперь свою рекомендацию должна дать комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Если она будет положительной, президент внесет представление Совету Федерации.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году назначена заместителем председателя Верховного Суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее федеральный судья в отставке заявил, что Медведев может занять пост председателя Верховного суда России.

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