В Москве мошенники украли у профессора Гнесинки 300 тыс. рублей

В Москве мошенники обманули профессора музыкальной академии, женщина отдала аферистам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

77-летнему профессору академии имени Гнесиных пришло сообщение в одном из мессенджеров, неизвестный, представившийся ректором академии, сообщил, что сменил номер телефона.

В ходе разговора злоумышленник заявил, что из-за ошибок бухгалтерии всю финансовую документацию учреждения проверяет полиция, чтобы не попасть под проверку, профессору порекомендовали следовать инструкциям от якобы сотрудника Центробанка.

Мошенники запугали женщину и убедили ее снять со своих банковских счетов накопления и отправить на указанные ими реквизиты, потерпевшая доверилась аферистам и лишилась 339 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь, профессор обратилась в правоохранительные органы.

Ранее аферист притворялся голливудским актером и выманивал деньги на съемки нового проекта.