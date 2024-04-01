В Новом Уренгое власти выплатят миллион рублей ребенку, искусанному собаками

Ребенку, пострадавшему от нападения стаи бродячих собак в Новом Уренгое, выплатят компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Бродячие псы набросились на ребенка в декабре 2023 года, когда девочка возвращалась домой. Пострадавшая с многочисленными рваными ранами была госпитализирована, травмы не представляли угрозы для жизни ребенка.

После проведенной проверки было установлено, что собаки являлось бродячими, прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, суд требования прокуратуры удовлетворил, мэрия Нового Уренгоя обязана выплатить ребенку один миллион рублей.

В феврале 2024 года в Дальнереченске домашний ротвейлер, оставленный хозяином без присмотра, напал на 12-летнего мальчика. Ребенок получил раны левого предплечья, правой голени и спины. Суд постановил, что хозяин собаки должен выплатить мальчику 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Ленобласти гулявший без хозяина хаски отгрыз палец женщине.