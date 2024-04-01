Россиянам рассказали, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм», что пенсионный коэффициент на индивидуальном лицевом счете может оказаться меньше ожидаемого при отсутствии индексации заработной платы.

Он обратил внимание, что на размер пенсии влияет общий трудовой стаж (количество отработанных лет и некоторые нетрудовые периоды — отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и др.) и страховой стаж — период, в течение которого застрахованный или работодатель перечислял взносы на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) гражданина. Сумма, которая поступает в Социальный фонд России, конвертируется в пенсионные коэффициенты. Они и определяют размер пенсии. Речь идет об индивидуальных пенсионных коэффициентах — ИПК.

По словам эксперта, если работодатель не направил информацию в Социальный фонд или сделал это некорректно, то в лицевых счетах людей иногда могут появиться неактуальные данные. Этот фонд исправляет неточности.

Таким образом, даже, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не следует нервничать, вскоре они снова должны прийти в актуальное состояние, сказал Соловьев.

До этого эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что россиянам стоит начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет. Она назвала шесть способов увеличения пенсии.

Ранее россиянам раскрыли, как рассчитать размер своей пенсии.