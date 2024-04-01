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Катар готовится к масштабному увеличению поставок газа

QatarEnergy зафрахтовала 19 судов для перевозки газа у операторов из Азии

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Global Look Press

QatarEnergy зафрахтовала 19 газовозов в рамках четырех соглашений у судовых операторов из Азии для подготовки к росту добычи газа в Катаре. Об этом информирует пресс-служба компании.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби сообщил, что компании из Китая CMES и Shandong MarineGroup предоставят по шесть судов каждая. Малайзийская MISC в свою очередь поставит три судна, а совместное предприятие южнокорейской Hyundai Glovis и японской Kawasaki Kisen Kaisha — четыре газовоза. Вместимость каждого судна составляет 174 тыс. куб. м.

Агентство Bloomberg сообщает, что Катару нужно больше газовозов, потому что страна намерена увеличить годовую производственную мощность Северного месторождения с нынешних 77 млн т до 142 млн т СПГ к 2030 году, чтобы восстановить лидерство на мировом рынке этого ресурса. Таким образом страна планирует к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 85%.

Согласно данным лондонской биржи ICE Futures, цены на газ в Европе по итогам первого квартала рухнули на 17% по сравнению с уровнями конца 2023 года, до порядка $306 за 1 тыс. куб. м. В годовом выражении падение составило 38%.

27 марта стало известно, что Евросоюз может завершить этот отопительный сезон с новым рекордом по запасам газа в хранилищах. Согласно предварительным оценкам, к началу апреля хранилища будут заполнены примерно на 58,2%.

Ранее греческая компания подала в суд на «Газпром».

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