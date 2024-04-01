Россияне резко сократили спрос на кредиты

Заемщики сильно сократили спрос на потребительские кредиты и ипотеку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, с октября 2023 по март 2024 года количество заявок на получение потребительских и ипотечных кредитов сократилось на 8,7% (на 2,07 млн ед.) и 28,0% (на 0,14 млн ед.) соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал такую динамику в том числе с мерами Центрального банка РФ по охлаждению рынка — ростом во второй половине года ключевой ставки, а затем и рыночных ставок.

28 марта РИА Новости со ссылкой на данные НБКИ сообщило, что сроки автокредитов в России продолжают расти — банки увеличивают долю «длинных» займов на 7 лет и более в погоне за дополнительными процентными платежами, средний срок автокредита в феврале 2024 года достиг рекордных 5,47 года.

До этого стало известно, что россияне перестали обращать внимание на ставки по микрозаймам.

Ранее ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом.