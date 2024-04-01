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Заблудившегося мужчину нашли ночью в лесу Сочи

В лесу Сочи спасатели нашли ночью заблудившегося мужчину

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Shutterstock

Около часа ночи за помощью к спасателям обратился мужчина, который потерялся в лесной зоне Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Мужчина не мог самостоятельно выйти из леса в районе Министерских озер Хостинского района Сочи. Заблудившийся человек дозвонился в МЧС и сообщил, что не знает, где именно находится, и что очень сильно замерз.

Сотрудники МЧС смогли через три часа найти промокшего мужчину в дебрях леса и вывести к дороге.

Потерявшимся оказался 32-летний житель Башкортостана. Он не получил травм, но у него диагностировано переохлаждение. Объяснять сотрудникам МЧС причину своего нахождения в лесу мужчина не стал. Инцидент произошел еще 26 марта, но известно о нем стало только сейчас.

Месяц назад на курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка «Курбатова». По предварительной информации МЧС, у смотрителя маяка вышел из строя генератор, и он решил самостоятельно добраться до маяка «Чибуйный». Он находится в 35 километрах от маяка «Курбатова».

Однако смотритель так и не появился на маяке «Чибуйный». Информация об исчезновении мужчины поступила в ОДС ЦУКС ГУ МЧС 1 марта.

Ранее в Челябинске кот спустя три года скитаний вернулся домой.

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