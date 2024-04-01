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В Петербурге начнут взимать курортный сбор

В Петербурге с 1 апреля начнет действовать курортный сбор в размере 100 рублей

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Pixabay

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с совершеннолетних путешественников, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Об этом сообщает председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, слова которого передает ТАСС.

Соответствующий закон был принят летом 2023 года. Он вступил в силу 1 октября, но до текущего момента действовала нулевая ставка, чтобы индустрия смогла адаптироваться. Размер сбора будет составлять 100 рублей в сутки с человека.

От уплаты освобождаются 21 льготная категория граждан, в том числе ветераны, инвалиды I и II групп, студенты петербургских вузов, члены многодетных семей и другие.

15 декабря в правительстве Якутии заявили, что пока не будут вводить курортный сбор.

В этот же день стало известно, что в Магаданской области рассматривается возможность введения курортного сбора для туристов.

До этого пресс-служба заксобрания Краснодарского края сообщила, что для туристов, приезжающих в Сочи на своем автомобиле, может быть введен отдельный курортный сбор.

Ранее сообщалось, что в России хотят освободить многодетные семьи от курортного сбора.

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