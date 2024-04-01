Дети мэра Киева выложили кадры откровенной вечеринки

Дети мэра Киева Виталия Кличко, 21-летняя Елизавета и 18-летний Максим, опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях видео откровенной вечеринки в немецком Гамбурге. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

На кадрах молодые люди покупают крепкий алкоголь, а позже готовят коктейль «Белый русский». Во время вечеринки они играли в карты и танцевали. После Елизавета стала демонстрировать части тела.

Затем дети киевского мэра отправились кататься на роскошном автомобиле, цена которого, по информации украинских СМИ, варьируется в районе $45 тыс. (около 4 млн рублей). Мероприятие прошло в Германии, где сейчас живет мать Елизаветы и Максима — Наталья Егорова.

В начале февраля Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо объявить новую мобилизацию граждан. По его словам, подобная мера позволит провести ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Также он добавил, что на данный момент мобилизация коснулась 100 тыс. жителей Киева.

30 марта стало известно, что мэр Киева одолжил своему брату Владимиру €2,2 млн и $150 тыс. Соответствующую информацию разместили на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

Ранее Кличко заявил, что Украина не уступит территории.